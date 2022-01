Challenge de Majorque : Premier succès de la saison pour Alejandro Valverde lors du Trophée Pollença

Valverde en avait sous le coude

CYCLISME - CHALLENGE DE MAJORQUE / TROPHEE POLLENÇA

Classement final - Pollença-Andratx (168km) - Samedi 29 janvier 2022

Alejandro Valverde ne compte être spectateur de sa dernière saison. A 41 ans, l’Espagnol l’a confirmé en allant chercher la victoire lors du Trophée Pollença, quatrième et avant-dernière levée du Challenge de Majorque. Disputée sur un parcours valloné de 168 kilomètres tracé entre Pollença et Andratx, la course a tout d’abord vu une échappée riche de onze coureurs prendre la poudre d’escampette. Mais, notamment sous l’impulsion des équipes UAE Team Emirates et Lotto-Soudal, le peloton n’a pas laissé partir ce groupe et l’a rattrapé à l’approche de la mi-course. L’enchaînement des difficultés a alors aiguisé l’appétit des baroudeurs avec de nombreuses tentatives mais aucune n’a été couronnée de succès, même celles de Marc Soler et d’Enric Mas, qui a essayé de profiter des pentes du Coll de Sa Granola, dont le sommet était situé à 30 kilomètres de l’arrivée.Toutefois, la multiplication des accélérations a provoqué un nettoyage par le vide du peloton, qui a perdu petit-à-petit des membres pour se retrouver réduit à seulement une quarantaine de membres à l’approche des dix derniers kilomètres. Un final qui a été émaillé par une offensive de Matthew Holmes. Le Britannique, qui évolue sous les couleurs de l’équipe Lotto-Soudal, a tenté de résister au retour du peloton mais il a dû s’avouer vaincu au pied de la montée menant à la ligne d’arrivée (2,5km à 8,4% de moyenne). Les puncheurs ont alors montré leurs cartes et, à ce petit jeu, c’est Alejandro Valverde qui s’est montré le plus fort. Le Murcian est ainsi allé chercher sa première victoire de la saison devant Brandon McNulty, qui a triomphé lors du Trophée Calvia plus tôt dans la semaine, alors que le podium est complété par Aleksandr Vlasov. Côté Français, Elie Gesbert prend la septième place à dix secondes du vainqueur.Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) mtAleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) à 4’’- Michael Matthews (AUS/BikeExchange-Jayco) à 6’’Felix Gall (AUT/AG2R-Citroën) à 10’’Simon Clarke (AUS/Israel-Premier Tech) à 10’’Elie Gesbert (FRA/Arkéa-Samsic) à 10’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 13’’Kobe Goossens (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 19’’Simon Geschke (ALL/Cofidis) à 28’’