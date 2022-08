Ch.Europe (F) : Wiebes titrée au sprint, Verhulst 9eme

Quelque part, c'était écrit. Dans les rues de Munich ce dimanche lors de la course en ligne des femmes, tout laissait penser que la victoire finale se déciderait à l'issue d'un sprint massif. Et à ce petit jeu, l'immense favorite se nommait Lorena Wiebes, réputée pour être l'une des coureuses les plus rapides du peloton. En cas d'arrivée groupée, il fallait donc s'attendre à voir celle qui avait été contraint d'abandonner le dernier Tour de France prématurément après avoir remporté deux étapes et porté le maillot jaune pendant un jour avoir le dernier mot. Et cela n'a pas manqué. Non seulement, le sprint massif attendu a bien eu lieu, mais il a de surcroît été remporté par la jeune Néerlandaise de 23 ans, sacrée championne d'Europe pour la première fois de sa jeune carrière et venue ainsi apporter là aux Pays-Bas leur sixième titre dans l'histoire de la course en ligne féminine des Championnats d'Europe.

La championne du monde en argent

Après que les coéquipières de la future nouvelle porteuse du maillot frappée des étoiles se sont attachées pendant toute la journée à refroidir les éventuelles membres du peloton qui auraient l'idée de prendre la tangente (et notamment plusieurs Tricolores) ou à aller chercher celles qui semblaient pouvoir menacer une arrivée au sprint et donc les plans de leur leader, il ne restait plus qu'à Wiebes qu'elle n'était pas l'immense favorite pour rien en cas de décision au sprint. Les deux Italiennes Elisa Balsamo et Rachele Barbieri ont bien tenté de doucher l'ambiance côté néerlandais en jouant un vilain tour à la représentante des Pays-Bas, mais en vain. Ni la championne du monde ni sa coéquipière ne sont parvenues à briser le rêve de leur rivale et ex-numéro 1 du classement mondial (à seulement 20 ans). Comme attendu, la native de Mijdrecht s'est montré la plus rapide, et la reine, ce dimanche à Munich, c'était bien Lorena Wiebes. "Tout le monde a respecté le plan que nous nous étions fixés (...) C'était un long sprint et j'ai réussi à gagner", appréciait à chaud celle qui succède au palmarès à une autre Néerlandaise Ellen van Dijk. Neuvième du classement, Gladys Verhulst se classe première Française.