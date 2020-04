CCC : Van Avermaet blessé en confinement

Comme tous les cyclistes, dont la saison est suspendue au moins jusqu’au 1er juillet, Greg Van Avermaet est actuellement confiné, mais le champion olympique belge continue à sortir de chez lui pour faire des balades en VTT, alors que la plupart de ses collègues restent chez eux et s’entraînent sur home-trainer. Mais ses sorties dans les forêts belges lui ont valu une blessure : « J’ai des problèmes avec mon genou, je pense que c’est en raison d’une mauvaise position sur mon VTT. Cette blessure est due à une surcharge du tendon au-dessus du genou. J’ai aussi ce genre de blessures l’hiver quand je fais trop de choses dont je n’ai pas l’habitude. Pendant la saison, sur mon vélo de course habituel, je n’ai jamais souffert à cet endroit-là », raconte le coureur de CCC à De Morgen.

Van Avermaet : "Nous les cyclistes, on a toujours peur des virus et des bactéries"

Van Avermaet, vainqueur du Tour des Flandres virtuel il y a deux semaines, va prendre une semaine de repos pour guérir sa blessure, car il ne souhaite pas voir un kiné : « J’ai un peu peur d’être contaminé et je préfère être en contact avec le moins de personnes possible. Je connais quelques personnes dans le coin qui ont eu le virus et ont été dans un sale état, alors qu’ils étaient en bonne santé. De toute façon, nous les cyclistes, on a toujours peur des virus et des bactéries. »