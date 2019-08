CCC: Trentin en renfort

Après deux saisons chez Mitchelton-Scott, Matteo Trentin va rejoindre la formation CCC en 2020. L'actuel champion d'Europe, qui fête ce vendredi ses 30 ans, rejoint ainsi l'équipe de Greg Van Avermaet, avec l'ambition de briller les classiques.

Vainqueur d'étapes sur les trois grands tours, Trentin s'est imposé en solitaire à Gap lors du dernier Tour de France.

❗ TRANSFER NEWS ❗



We are pleased to welcome European Champion @MATTEOTRENTIN to @CCCProTeam in 2020!



https://t.co/BKm56PthhH#RideForMore



....and Happy Birthday, Matteo! pic.twitter.com/UqWyOxWCuS