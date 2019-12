CCC : Et si Zakarin devenait chypriote ?

Après avoir passé toute sa carrière au sein de l’équipe russe Katusha, Ilnur Zakarin, le meilleur coureur russe de sa génération, a décidé de changer d’équipe à l’intersaison, suite à la perte de la licence World Tour de Katusha (dont les droits ont été rachetés par Israel Cycling Academy), en signant chez les Polonais de CCC. Mais en plus de changer de maillot d’équipe de marque, il pourrait changer de maillot d’équipe nationale. Le coureur de 30 ans a en effet révélé qu’il envisageait de changer de nationalité suite à la suspension de la Russie pour quatre ans de toutes compétitions sportives, à commencer par les JO. « Je voudrais participer aux Jeux Olympiques, quel que soit le drapeau. Si la Russie n’est pas autorisée, je pourrai courir sous drapeau neutre, c’est très important pour moi. »

Zakarin privé de JO en 2016

Résidant à Chypre depuis six ans, Zakarin ne pourra pas obtenir à temps la nationalité chypriote pour disputer les prochains JO, mais cette idée lui trotte dans la tête. « C’est possible, mais ce n’est pas encore sûr. Je dois y réfléchir », a déclaré le coureur russe. En 2016, Zakarin avait déjà été privé des JO de Rio car il avait été contrôlé positif par le passé et suspendu (entre 2009 et 2011). Il avait finalement été autorisé à courir deux jours avant l'épreuve sur route, mais avait renoncé, faute de temps de préparation. Il espère donc être à Tokyo sous bannière neutre. Et sous le maillot de Chypre pour les Mondiaux fin septembre ?