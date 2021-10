Carnet noir : Tapie, le foot mais le vélo aussi !

Une arrivée de légende à l'Alpe d'Huez en 1986

Un maillot collector sur Paris-Roubaix



🎨 @TeamDelko with their beautiful Mondrian jersey.



🎨 Le beau maillot Mondrian de @TeamDelko qui rappelle les couleurs de La Vie Claire.#ParisRoubaix

Bernard Tapie s’en est allé à quelques heures du départ de Paris-Roubaix, reporté cette année d’avril à octobre en raison de la pandémie de coronavirus, et nul doute que l’émotion sera au rendez-vous parmi les coureurs et les suiveurs au départ de Compiègne. Car Bernard Tapie, s’il est d’abord connu dans le monde du sport pour avoir été le président emblématique de l’Olympique de Marseille de 1986 à 1994, s’était auparavant lancé dans le cyclisme., qui venait de se fâcher avec son directeur sportif Cyrille Guimard et avait quitté Renault-Gitane. Si la formation au célèbre maillot blanc, rouge et jaune inspiré de la toile du peintre Piet Mondrian n’a pas remporté de Grand Tour pour sa première saison, le « Blaireau » étant blessé au genou, elle s’était consolée avec le Tour de Lombardie, remporté par un Hinault de retour en forme.Mais c’est en 1985 que Tapie a encore frappé un grand coup, en recrutant Greg LeMond, le grand espoir du cyclisme américain, de sept ans le cadet du Breton. Avec le duo Hinault-LeMond, La Vie Claire remporte le Giro et le Tour de France 1985 grâce au Français et le Tour de France 1986 grâce à l’Américain !L’année 1987 marque le début des difficultés, puisque Hinault a pris sa retraite et LeMond a été victime d’un accident de chasse, qui l’a privé de compétition pendant deux ans. Jean-François Bernard devient le nouveau leader de l’équipe de Tapie (devenue Toshiba-Look-La Vie Claire). Agé alors de 25 ans, il passe un jour en jaune et finit troisième du Tour de France.En 1988, après le départ de LeMond, des jeunes comme Bjarne Riis et Luc Leblanc sont recrutés par Tapie, mais le succès sur les Grands Tours n’est plus au rendez-vous.Ce dimanche lors de Paris-Roubaix, l’équipe Delko portera de nouveau ce maillot de 1985 à rectangles blancs, rouges et jaunes inspiré de celui de la Vie Claire. Un hommage en collaboration avec le partenaire Look Cycle, décidé avant le décès de Bernard Tapie, et qui sera le plus beau que pourra rendre le peloton sur les pavés du Nord.