Carnet noir : Pluie d'hommages pour Poulidor

Raymond Poulidor n’est plus. Ses exploits, son panache, son courage resteront gravés dans les mémoires. « Poupou », à jamais maillot jaune dans le cœur des Français.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2019



Raymond Poulidor est parti.

Il était et restera à jamais une légende du vélo et du Tour de France. Une légende française.

Mais c’est sa proximité avec le public, sa gentillesse et son immense modestie qui faisaient de lui notre chouchou.

Adieu Poupou

— Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) November 13, 2019

Le cyclisme en deuil



Un immense champion et tellement plus que cela. Le Tour ne sera plus le même sans lui.

Nous ne t'oublierons jamais, Poupou ! 💛

He was a great champion but so much more than that. The Tour will not be the same without him.

We will never forget you, Raymond! 💛 pic.twitter.com/L3w97IFUSa



— Tour de France™ (@LeTour) November 13, 2019



Une image, deux champions, dont la mémoire transcende les générations. A la hauteur du mythe populaire qu’incarnait Raymond. Merci ⭐️ #poupou #legrandjacques pic.twitter.com/XZRo46tuKu

— Romain Bardet (@romainbardet) November 13, 2019



Durant la conférence de presse, nous avons appris le décès d'une immense légende de notre sport.

During our press conference, we have just received a sad news.



😰 Au revoir Poupou 😰 pic.twitter.com/f5IxDdI8Cu



— AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) November 13, 2019



Always a friendly face and a kind word. He will be dearly missed. Rest In Peace Poupou pic.twitter.com/e23GPTuK4b

— Chris Froome (@chrisfroome) November 13, 2019



Poupou, your fighting spirit on the bike still inspires riders generations later. I never saw you without a smile. Rest In Peace Raymond Poulidor 🙏 pic.twitter.com/1IHU1uJjL9

— Mark Cavendish (@MarkCavendish) November 13, 2019

Le décès de Raymond Poulidor à l'âge de 83 ans, dans la nuit de mardi à mercredi, a forcément frappé la France au cœur. Celle d’une génération plus ancienne, certes. Mais même pour les plus jeunes, « Poupou » a traversé les âges comme étant devenu le concept de l’éternel second, du perdant magnifique à la française (huit podiums et pas une seule victoire sur le Tour de France, dont trois deuxièmes places acquises à 10 ans d'intervalle, en 1964, 1965 et 1974). Au vu de l’importance du Tour dans la culture du pays, les politiques ont logiquement réagi, à commencer par le président de la République Emmanuel Macron et son prédécesseur François Hollande, ainsi que la ministre des Sports Roxana Maracineanu.Evidemment, les réactions ont aussi été nombreuses dans le monde du cyclisme (et bien au-delà des frontières nationales). Romain Bardet notamment, le jour de l’annonce de son forfait pour le Tour de France 2020. Son équipe d’AG2R-La mondiale révèle même avoir appris la nouvelle durant la conférence de presse tenue pour annoncer ce programme de la saison prochaine. Thibaut Pinot, mais aussi les Britanniques Chris Froome (« Toujours ce visage amical et un mot gentil ») et Mark Cavendish (« Ton esprit de combattant inspire toujours les nouvelles générations de cyclistes, je ne t'ai jamais vu sans sourire »), ainsi bien sûr que le compte officiel du Tour de France, celui qui a forgé sa légende… Comme un ultime salut au champion, la fameuse Fédération française de la lose y est également allée de son hommage. C'était obligatoire.