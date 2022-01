Carnet noir : Disparition de Bernard Quilfen, ancien coéquipier de Bernard Hinault

Il aura fait partie de la famille Cofidis pendant de très longues années. Nous sommes très tristes d’apprendre le décès de Bernard Quilfen et nous pensons fort à sa famille ✨ pic.twitter.com/RoIDhDEv5k

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) January 30, 2022

Vainqueur d'étape sur le Tour de France 1977

Bernard Quilfen, ancien coéquipier de Bernard Hinault sous le maillot de la formation Renault-Gitane, est décédé samedi à l’âge de 72 ans. Une nouvelle qui plonge le cyclisme français et plus particulièrement l’équipe Cofidis, qu’il a dirigée jusqu’en 2011, dans une immense tristesse. « Il aura fait partie de la famille Cofidis pendant de très longues années. Nous sommes très tristes d’apprendre le décès de Bernard Quilfen et nous pensons fort à sa famille », a réagi en quelques mots la formation tricolore sur ses réseaux sociaux. La carrière professionnelle de cycliste de Bernard Quilfen s’est étendue de 1976 à 1981.Cinq années pendant lesquelles il s’est distingué, notamment en 1977, en rentrant dans le cercle des vainqueurs d’étape du Tour de France. Il avait alors brillé sur la 14eme étape en levant les bras à Thonon-les-Bains, où il a été au bout d’une échappée de 222 kilomètres sur les 230 que comportait le tracé. Cette édition de la Grande Boucle restera comme la première des trois (1977, 1978, 1980) auxquelles il a pu prendre part tout au long de sa carrière professionnelle. Il a également pris part à un Tour d'Italie (1980) et un Tour d'Espagne (1978), sur lequel il a pu obtenir son meilleur classement général sur un Grand Tour, avec une 46eme place. A l'issue de sa carrière de cycliste professionnel, Bernard Quilfen est resté dans le monde du vélo pour enfiler le costume de dirigeant, épaulant ainsi Cyrille Guimard au sein de la formation Renault. Il a ensuite rejoint Système U, Castorama et donc Cofidis dont il a été un des dirigeants emblématiques.