Calmejane signe chez Intermarché-Wanty-Gobert

Multiple Grand Tour stage winner Lilian Calmejane joins Intermarché-Wanty-Gobert for the next two seasons 🙌

"I want to come back to winning ways with Intermarché-Wanty-Gobert, a team that became an integral part of the World Tour"



Read more ➡️ https://t.co/NjKqe307u7 pic.twitter.com/9jA7rhQSj3



— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) September 5, 2022

Un peu moins d'un an après avoir prolongé son contrat d'un an supplémentaire chez AG2R-Citroën pour être lié à la formation tricolore jusqu'au terme de l'exercice actuel, Lilian Calmejane a décidé de changer d'air après deux années décevantes. Celui qui n'a plus goûté à la saveur du succès depuis 2019 s'est engagé en faveur de l'écurie Intermarché-Wanty-Gobert pour deux saisons."Je suis très heureux de rejoindre l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert ! J'ai été séduit par la confiance que l'équipe portait en mes capacités depuis longtemps, je me devais de saisir cette opportunité à deux mains." a déclaré le coureur sur le site de sa nouvelle équipe.Soucieux de renouer avec la victoire, il a par ailleurs expliqué les raisons qui l'ont amené à opter pour ce choix de carrière: "L’équipe prête attention aux qualités des coureurs et les mobilisent pour favoriser la réussite de chacun d’eux, c’est une vision dans laquelle je m’inscris complètement.. Je suis heureux que l’équipe me soutienne dans mon ambition de retrouver ma mentalité de gagnant."