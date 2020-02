Cadel Evans Great Ocean Road Race : Devenyns s'impose devant Sivakov

الكيلومتر الاخير لسباق

WORLD TOUR / CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD RACE (AUSTRALIE)

Classement final (Geelong - Geelong, 171km) - Dimanche 2 février 2020

Faisant partie du calendrier World Tour depuis 2017, la Cadel Evans Great Ocean Road Race, créée, comme son nom l'indique, par le vainqueur du Tour de France 2011, se déroulait ce dimanche autour de Geelong, dans l'Etat de Victoria en Australie. Et c'est Dries Devenyns (36 ans), le coureur de Deceuninck-Quickstep, qui s'est montré le plus fort.« J’ai été agressif toute la journée. Michelton-Scott avait cinq coureurs dans le groupe, Ineos deux, et moi j’étais seul, mais j’avais de bonnes jambes alors j’ai tenté ma chance. Je ne savais pas si j’allais rattraper Sivakov quand il a attaqué et s’il était bon au sprint, mais j’ai eu assez de punch pour l’emporter », a réagi le vainqueur, qui remporte sa première course depuis le Tour de Wallonie en juillet 2016. Le premier Français est Marc Sarreau, de Groupama-FDJ, qui a terminé 18eme, à 50 secondes de Devenyns. La troisième épreuve du World Tour 2020 sera le Tour des Emirats Arabes Unis, du 23 au 29 février2- Pavel Sivakov (RUS/Ineos) mt3- Daryl Impey (AFS/Mitchelton-Scott) à 4"4- Jens Keukeleire (BEL/EF Pro Cycling) à 4"5- Dylan van Baarle (PBS/Ineos) à 4"6- Jay McCarthy (AUS/Bora-Hansgrohe) à 4"7- Caleb Ewan (AUS/Lotto Soudal) à 25"8- Marco Haller (AUT/Bahrain McLaren) à 25"9- Elia Viviani (ITA/Cofidis) à 25"10- Simon Yates (GBR/Mitchelton-Scott) à 25"...18-...