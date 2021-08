Brussels Cycling Classic : Evenepoel trop fort

Une erreur incroyable de 5 coureurs



This was the final move of Evenepoel #BCC21

— BrusselsCycClassic (@BrusselsCycClas) August 28, 2021

Ce samedi au parc du Cinquantenaire à Bruxelles avait lieu le départ de le Brussels Cycling Classic. Une course de 205.3km autour de la capitale belge taillée pour les puncheurs à l'occasion de la 8eme édition afin de changer le scénario redondant. Lors des éditions précédentes, le tracé favorisait les arrivées massives au sprint.(Arkéa Samsic). En 2019 c'était l'Australien Caleb Ewan (Lotto-Soudal) qui avait levé les bras sur la ligne d'arrivée.Cet après-midi, une première échappée s'est formée mais sans parvenir à maintenir un gros écart avec le peloton. Ce n'est qu'un peu plus tard,. Avec huit coureurs puis sept, l'entente est cordiale aux avant-postes et le peloton n'est pas parvenu à colmater son retard avoisinant la minute et demie. Mais alors que ce petit groupe semblait bien parti pour se disputer la victoire finale en petit comité, une erreur d'appréciation fatale a donné un coup de pouce à un duo belge compose d'Aimé De Gendt (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).En suivant une moto partie sur la droite d'un rond-point à un peu moins de 20km de l'arrivée, les cinq hommes parmi lesquels on retrouve le sprinteur Philippe Gilbert se sont tirés une balle dans le pied en se trompant de direction. Le nouveau duo de tête n'en demandait pas tant. Bien qu'il a couru et gagné trois jours auparavant sur la Course du Raisin, Remco Evenepoel a pédalé pour creuser l'écart avant d'attaquer et de laisser sur place Aimé De Gendt, réputé plus rapide que lui au sprint. Ce dernier a probablement payé les efforts causés par sa crevaison en course afin de revenir devant. Achevant la course en solitaire sur l’Avenue Houba de Strooper,à seulement 21 ans.