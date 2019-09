Bruni enfin sacré en Coupe du monde

Loïc Bruni est bien le roi du VTT descente. Le Français, tout frais champion du monde pour la 4e fois le 2 septembre dernier, a remporté la Coupe du monde de la discipline pour la première fois de sa carrière samedi. Le Niçois s’est contenté de la 4e place de la dernière étape à Snowshoe (Etats-Unis).

Mais le Tricolore a bien failli se faire souffler la couronne par son compatriote Amaury Pierron. Ce dernier, après un formidable run, s’est placé en tête de la manche et avait une main sur la Coupe du monde. Mais c’est finalement le Britannique Danny Hart qui s’est imposé, garantissant le sacre à Bruni.

And here’s how it ends. #SuperBruni @LoicBruni does the double and wins both the World Championship and the World Cup titles.





Amaury Pierron just 40 points back in 2nd place.

Mr Consistent, @TroyBrosnan, takes third. #MBWorldCup pic.twitter.com/BsCSzK4Pq9