Bretagne Classic : Après un test positif au coronavirus, l'équipe Bora-Hansgrohe n'a pas pris le départ

UPDATE: BORA - hansgrohe withdraws team from the Bretagne Classic due to positive COVID-19 test.

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 25, 2020

Alerte sur la Bretagne Classic. Alors que les équipes Ineos et Jumbo-Visma ont préféré faire l’impasse, et donc s’acquitter d’une amende de 50 000 euros auprès de l’UCI, une troisième équipe World Tour n’a pas pris le départ de la classique bretonne organisée autour de Plouay, qui accueille également les championnats d’Europe de cyclisme sur route cette semaine. En effet, à quelques minutes du départ, les coureurs de la formation Bora-Hansgrohe ont déclaré forfait et quitté le peloton. La raison est liée à un test positif au coronavirus pour un de ses membres. « Un des coureurs de notre équipe a reçu un résultat positif pour un test effectué il y a trois jours après avoir eu un résultat négatif il y a six jours, assure la formation allemande dans un communiqué. En conséquence, l’équipe Bora-Hansgrohe a retiré toute son équipe de la course. Toutes les mesures de traçage des contacts ont immédiatement été mises en place. »Cesare Benedetti, Marcus Burghardt, Jempy Drucker, Patrick Gamper, Oscar Gatto, Jay McCarthy et Ide Schelling n’ont donc pas pu s’élancer pour les 247km au programme de l’épreuve, divisés en une première boucle de 234,1km au coeur de la Bretagne, passant par Saint-Brieuc et Mûr-de-Bretagne avant un tour du circuit des championnats d’Europe. « Nous avons reçu le résultat positif ce (mardi) matin et nous avons réagi de manière immédiate. L’équipe ne peut pas prendre part à la course, a confirmé Jan-Niklas Droeste, médecin de la formation Bora-Hansgrohe. Tous les membres de l’équipe qui ont été en contact direct avec le coureur concerné vont être mis à l’isolement en vertu des règlements officiels. Le coureur touché est asymptomatique et ne présente aucun signe de la maladie. » Un cas positif qui ne devrait pas avoir de conséquences pour l’équipe sur le Tour de France, aucun des coureurs présents en Bretagne ne devant être présent à Nice ce samedi.