Brailsford opéré d'un cancer

Dave Brailsford, le manager de l'équipe Ineos, a révélé dans les colonnes du Times qu'il avait été opéré d'un cancer de la prostate.

Sa maladie, décelée lors d'analyses sanguines, a été diagnostiquée peu avant le départ du dernier Tour de France, où il était apparu plutôt en retrait.

Cela n'avait pas empêché l'équipe britannique de remporter son septième Tour de France en huit ans, avec un quatrième coureur différent, en l'occurrence Egan Bernal.

"It’s the great unknown. I think I’m resilient, tough, I can put up with a lot but in hospital one day I was overwhelmed, to be honest" - @TeamINEOS principal Sir Dave Brailsford tells @DickinsonTimes about his treatment for prostate cancer https://t.co/7Dqzv6pPVV