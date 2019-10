Bouhanni signe chez Arkéa-Samsic, avec Boudat et McLay

Au lendemain de l'annonce du départ d'André Greipel, l'équipe Arkéa-Samsic a officialisé les arrivées de plusieurs renforts pour son "Pôle Sprint". Ainsi, Daniel McLay (EF Education First), Thomas Boudat (Direct Energie) et surtout Nacer Bouhanni (Cofidis) rejoignent la formation bretonne. Un recrutement de choix pour l'équipe d'Emmanuel Hubert, qui était déjà assurée de compter dans ses rangs deux grimpeurs de renom la saison prochaine, Warren Barguil et Nairo Quintana.

"En 2020, nous voulons nous afficher comme une équipe World Tour, explique Hubert sur le site d'Arkéa-Samsic. Nous savons que 70% des courses arrivent au sprint; nous devions nous renforcer dans ce domaine. Pour un sprinteur, chaque détail à son importance, je compte sur Sébastien Hinault pour orchestrer tout cela. Nacer Bouhanni sera notre sprinteur numéro un. Il possède d’énormes qualités. Il a vécu deux années difficiles, il doit reprendre confiance et créer une complicité avec ses lanceurs. Nous avons rappelé Dan McLay, que nous connaissons bien pour l’épauler dans les dernières lignes droites, je crois qu’il y a une bonne alchimie à trouver entre les deux. Nous ambitionnons d’être compétitifs sur plusieurs fronts. Thomas Boudat aura donc toute la liberté de s’exprimer. Je crois que nous présentons un groupe complet avec un fort potentiel dans le domaine du sprint."