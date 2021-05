Bora-Hasngrohe : Et si Sagan signait en France ?

Officiellement, le marché des transferts n’ouvre que le 1er août dans le monde du cyclisme, mais officieusement, les tractations se font plusieurs mois auparavant, et un transfert pourrait faire oublier tous les autres cet été. En fin de contrat le 31 décembre prochain chez Bora-Hansgrohe, Peter Sagan pourrait en effet rejoindre l’équipe française Total Direct Energie ! Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l’équipe de Jean-René Bernaudeau serait « en pole position » pour accueillir l’ancien triple champion du monde, et selon Le Parisien, cette piste est considérée comme « très très sérieuse » au sein de l’équipe vendéenne. Total et Direct Energie, qui co-sponsorisent la formation française depuis avril 2019 (en succession de Bonjour, Brioches La Boulangère et Europcar), seraient prêts à mettre la main au portefeuille pour attirer un très grand nom. Ils ont d’ailleurs visé ces derniers mois Julian Alaphilippe, mais le champion du monde en titre a finalement prolongé avec Deceuninck - Quick Step jusqu’à fin 2024. Actuellement en deuxième division, l’équipe Total Direct Energie rêve de retrouver son lustre des dernières années, incarné par Thomas Voeckler et Sylvain Chavanel notamment. L’arrivée de Nicky Terpstra, ancien vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, en 2019, s’est pour le moment avérée un échec (0 victoire pour le Néerlandais de 37 ans), et l’équipe s’est contentée cette saison de victoires sur des courses modestes comme le Tour du Rwanda ou le Tour des Asturies (Lorrenzo Manzin a tout de même gagné une étape du Tour de la Communauté de Valence).

Sagan a des exigences

Reste désormais à savoir si les plus belles années de Peter Sagan, qui aura 32 ans en janvier prochain, ne sont pas derrière lui. Le Slovaque, qui n’a remporté qu’une course en 2020 (une étape du Giro), en a gagné trois en 2021 : une étape du Tour de Catalogne, une étape du Tour de Romandie et une étape du Giro, où il est bien parti pour ramener le maillot cyclamen (classement par points) à Milan dimanche. Quoi qu’il en soit, le vainqueur de 18 étapes sur les Grands Tours, d’un Tour des Flandres et d’un Paris-Roubaix, qui souhaiterait venir dans sa nouvelle équipe avec son frère Juraj, Daniel Oss, Maciej Bodnar, son mécanicien, son attaché de presse et son masseur (ce qui ne poserait pas de problèmes à Direct Total Energie, selon Le Parisien) reste l’un des coureurs actuels les plus connus du grand public et l’avoir dans son équipe aura forcément des retombées médiatiques et économiques positives.