Bora-Hansgrohe : Une prolongation de contrat mais pas de Tour de France pour Lennard Kämna

Kämna « pas assez en forme » pour le Tour de France

Une bonne nouvelle mais un énorme sacrifice pour Lennard Kämna. Champion du monde junior en 2014, le coureur allemand a vu son équipe Bora-Hansgrohe lui faire confiance pour une saison supplémentaire. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, la formation allemande a confirmé que le natif de Wedel, qui était en fin de contrat à l’issue de la saison, est désormais engagé à défendre ses couleurs jusqu’au terme de la saison 2022. Mais cette prolongation de contrat arrive en même temps que la décision prise par le coureur allemande de mettre sa carrière entre parenthèses pour plusieurs semaines et, donc, de renoncer au prochain Tour de France. « La décision a été très difficile à prendre pour moi et c’est également celle qui me fait le plus mal, a confié Lennard Kämna dans un communiqué de son équipe. Mais je compte reporter mes objectifs et mes projets pour la saison vers la fin de l’été. » Un forfait pour la Grande Boucle qui est lié à l’état de santé du coureur de 24 ans qui, après avoir connu « un très bon début d’année » marqué par une victoire d’étape sur le Tour de Catalogne, a « dû lutter contre une infection pendant un certain temps ».Revenu à la compétition sur le Tour de l’Algarve, Lennard Kämna reconnait qu’il a « peut-être poussé le accélérateur trop fort au printemps ». « Le cœur lourd », le coureur allemand ajoute qu’il n’est « actuellement pas assez en forme pour répondre aux demandes présentées par une participation au Tour » et compte « investir beaucoup de temps et d'énergie dans la régénération » afin de retrouver son meilleur niveau dans les mois à venir. Face à cette situation, l’équipe Bora-Hansgrohe a accepté l’idée de « faire une pause essentiellement flexible ». « Il est probable que nous déciderons ensemble de ne pas nous réengager pleinement avant la seconde moitié de la saison », assure Lennard Kämna. Manager général de la formation Bora-Hansgrohe, Ralph Denk a assuré que « la chose la plus importante maintenant est la santé » du coureur allemand, avec la volonté « qu’il se rétablisse complètement ». Ajoutant que « toute l’équipe est derrière Lennard Kämna », la prolongation de contrat est une décision prise en commun. « Ses victoires non seulement l'an dernier, mais aussi ce printemps, montrent qu'il progresse encore », assure le patron d’une équipe Bora-Hansgrohe qui devra sans doute se reconstruire la saison prochaine avec le probable départ de Peter Sagan.