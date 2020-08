Bora-Hansgrohe : Signature pour trois saisons de Nils Politt

Politt heureux de retrouver « des amis de début de carrière »

Nils Politt ne va pas s’attarder au sein de la formation Israel Start-Up Nation. Arrivé au sein de la formation israélienne en début de saison à la suite du rachat de la licence UCI World Tour détenue par l’ancienne équipe Katusha-Alpecin, le coureur allemand va changer de maillot dès le début de la saison 2021. En effet, celui qui a pris la deuxième place du dernier Paris-Roubaix derrière Philippe Gilbert, s’est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur de la formation allemande Bora-Hansgrohe, qui se renforce un peu plus en vue des classiques tant flandriennes qu’ardennaises. A 26 ans, Nils Politt va ainsi rejoindre l’équipe de Peter Sagan, avec lequel il devrait former un duo intéressant sur des courses comme le Tour des Flandres, Paris-Roubaix ou encore Liège-Bastogne-Liège. Après la signature de Pierre Latour chez Total Direct Energie, l’Allemand est le deuxième grand mouvement de la période des transferts en cyclisme, ouverte le 1er août.Alors que la formation Israel Start-Up Nation va changer de dimension en 2021 avec l’arrivée de Chris Froome, avec un possible intérêt moindre pour les classiques, a sans doute convaincu Nils Politt de partir. Mais les raisons de rejoindre Bora-Hansgrohe sont tout autres. « Je suis vraiment heureux. D’une certaine manière, je retrouve des amis de début de carrière et ça a rendu ma décision encore plus facile à prendre, a confié l'Allemand dans un communiqué de sa future équipe. J’ai pu connaître plusieurs des coureurs de l’équipe au fil des années et je suis impatient de pouvoir rouler avec eux. Pour les classiques, nous aurons la saison prochaine une équipe extrêmement forte et ça sera une situation totalement nouvelle pour moi. Durant les dernières saisons, j’ai été en quelque sorte plus un combattant solitaire sur ces épreuves. Sur le plan tactique, cela va certainement nous donner plus de possibilités. Ce que Ralph Denk a pu réaliser au cours des dernières années est vraiment impressionnant. L’équipe Bora-Hansgrohe est une des meilleures du peloton et, en son sein, j’espère continuer de progresser en tant que coureur. » A 26 ans, Nils Politt a déjà un talent reconnu mais cette arrivée dans la formation allemande pourrait bien être un pas supplémentaire dans sa carrière.