Bora-Hansgrohe : Signature jusqu'en 2024 d'Aleksandr Vlasov

Vlasov : « Je vais me concentrer sur les Grands Tours »

C’était un des noms qui revenait le plus souvent ces derniers mois. Arrivant en fin de contrat avec l’équipe Astana-Premier Tech à l’issue de la saison 2021, Aleksandr Vlasov ne manquait pas de propositions. Le natif de Vyborg, vainqueur du Mont Ventoux Dénivelé Challenge en 2020 et actuel champion de Russie du contre-la-montre, était annoncé de longue date du côté de la formation Ineos Grenadiers alors que son nom revenait également chez UAE Team Emirates, qui a officialisé ce lundi l’arrivée du sprinteur argentin Alvaro Hodeg. Mais si Aleksandr Vlasov va bien changer de casaque cette hiver, ça ne sera pas pour rejoindre la super-puissance britannique ou la toujours plus ambitieuse formation émiratie. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, l’équipe Bora-Hansgrohe a confirmé avoir raflé la mise en signant pour trois saisons le coureur russe, soit un contrat valable jusqu’au terme de la saison 2024.Après avoir vu Peter Sagan annoncer son départ vers TotalEnergies mais également avoir assuré le retour de Sam Bennett pour remplacer Pascal Ackermann, la formation dirigée par Ralph Denk attire, selon lui, « un des plus grands talents sur les courses par étapes » avec lequel il compte briller sur le Tour de France. « Je suis impatient concernant mes prochaines années chez Bora-Hansgrohe. Mais je tiens à remercier l’équipe Astana pour toutes ces années ensemble, a déclaré Aleksandr Vlasov dans un communiqué. Ce furent des saisons assez réussies mais également mes débuts dans le monde du cyclisme professionnel. Toutefois, l’heure est venue pour moi de connaître quelque chose de nouveau. Il est évident que je vais me concentrer sur les Grands Tours. Mon objectif sera de continuer à travailler dur avec ma nouvelle équipe afin de me développer car, un jour, j’espère gagner un des trois Grands Tours. Mais je pense également avoir la possibilité de briller sur les difficiles courses d’un jour. J’ai déjà terminé troisième du Tour de Lombardie et ce serait beau d’aller chercher une victoire sur un Monument. » Des ambitions élevées pour le coureur russe qui a encore beaucoup à prouver.