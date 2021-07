Bora-Hansgrohe : Sagan va signer chez TotalEnergies !

Peter Sagan chez TotalEnergies, il ne manque plus que la signature ! Un mois et demi après les révélations de La Gazzetta dello Sport et du Parisien, qui affirmaient que le Slovaque de 31 ans était tout près de s’engager avec la formation française après avoir essuyé le refus de Deceuninck-Quick Step car il avait trop d’exigences, L’Equipe et le journal néerlandais WielerFlits révèlent que l’ancien triple champion du monde va signer pour les trois prochaines saisons. Comme le veut le règlement cycliste, l’officialisation ne pourra pas intervenir avant le 1er août. C’est en tout cas un gros coup réussi par la formation dirigée par Jean-René Bernaudeau. Car Peter Sagan, même s’il a, a priori, commencé la phase descendante de sa carrière (une victoire en 2020, quatre en 2021), reste l’un des coureurs les plus emblématiques du peloton.

Une quatrième équipe pour Sagan

Après avoir passé cinq saisons chez les Italiens de Liquigas (devenu Cannondale), deux chez les Russes de Tinkoff et cinq chez les Allemands de Bora-Hansgrohe, Peter Sagan aurait pu rebondir chez les Belges de Deceuninck-Quick Step mais il souhaitait venir avec son frère Juraj, Daniel Oss, Maciej Bodnar, Erik Baška, son mécanicien, son attaché de presse et son masseur, ce que Patrick Lefevere a refusé. Cela ne pose en revanche pas de problème à TotalEnergies, qui a le budget pour payer son important salaire et qui va également changer d’équipementier de cycles, en passant chez Specialized, sponsor de Sagan. Présent sur le Tour de France cette année, pour la première fois en enchaînant après le Giro (où il a gagné une étape et le classement par points), le Slovaque ne s’est pas (encore ?) trop montré, finissant deux fois cinquième et une fois huitième pour meilleurs résultats. Il est actuellement septième du classement du maillot vert, qu’il a déjà remporté sept fois, à 126 points du leader Mark Cavendish. Mais il passe beaucoup mieux le montagne que le sprinteur britannique.