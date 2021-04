Bora-Hansgrohe : Sagan envoie un message à son manager

« Nous sommes très reconnaissants de ce que Sagan a fait pour nous. Mais il entre dans l'automne de sa carrière. C'est l'un des pros les mieux payés du peloton. Nous devons simplement faire la part des choses : Voulons-nous encore nous le permettre ? Ou est-il préférable d'investir cet argent dans des coureurs plus jeunes ? » C’est par ces quelques mots que l’avenir de Peter Sagan a été plongé dans l’incertitude ces derniers jours par son manager général, Ralph Denk. Le dirigeant de la formation Bora-Hansgrohe semble se poser beaucoup de questions sur l’éventualité de proposer un nouveau contrat au coureur slovaque dont le bail actuel prend fin à l’issue de la saison. Surpris par les dires de son supérieur, le septuple vainqueur du maillot vert sur le Tour de France a réagi, auprès de Cycling News.

Sagan est catégorique

« Je ne sais pas si Ralph a dit exactement ce qui a été écrit dans les médias, je ne l'ai pas lu et parfois une phrase dans une interview est prise hors contexte. Honnêtement, je ne me sens pas vieux. J'ai 31 ans, je ne me sens pas à l'automne de ma carrière et je pense avoir montré que je peux encore gagner des courses même si mon printemps a été entravé par le Covid-19 », a déclaré celui qui a passé en premier la ligne d'arrivée de la sixième étape du Tour de Catalogne. Vainqueur du Tour des Flandres en 2016, le coureur de 31 ans prendra le départ dimanche de l’édition 2021 où il pense avoir une chance de victoire. Sagan n’a pas encore discuté avec Ralph Denk mais est sûr d’une chose. « S'il pense qu'il n'a pas besoin de moi pour gagner des courses pour l'équipe, je serai le premier à essayer de trouver une équipe qui veut vraiment de moi », a-t-il insisté. Avec cette phrase, le trentenaire affirme qu’il ne pense pas à descendre de son vélo pour le moment.