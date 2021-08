Bora-Hansgrohe : Sagan de retour pour les championnats d'Europe

Sagan s'entraîne dans les Pyrénées

A défaut d’avoir pu revêtir le maillot vert du Tour de France ou décrocher une médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo, Peter Sagan va tenter de conclure son été frustrant avec un maillot bleu et blanc à étoiles jaunes de champion d’Europe. L’ancien triple champion du monde n’a plus couru en compétition depuis le 7 juillet et son abandon sur le Tour de France après onze étapes, la faute à une blessure à un genou consécutive à une chute en Bretagne.C’est finalement le 12 septembre prochain que le futur coureur de Total Direct Energie fera son retour à la compétition, lors des championnats d’Europe de Trente.« Ma guérison est en bonne voie. Je m’entraîne intensivement afin de revenir au meilleur niveau possible », a expliqué Sagan, qui a diffusé mercredi une vidéo de lui s’entraînant dans les Pyrénées.« Lors d’une course comme les championnats d’Europe, beaucoup de facteurs peuvent influencer la course, et presque tous sont hors de contrôle. Je vais faire de mon mieux pour obtenir le meilleur résultat », a conclu le Slovaque, qui a déjà été sacré champion d’Europe en 2016, année où la compétition a été ouverte aux coureurs professionnels. Alexander Kristoff, Matteo Trentin, Elia Viviani et Giacomo Nizzolo sont les autres coureurs à avoir inscrit leur nom au palmarès de cet Euro. Cette année, Tadej Pogacar, Kasper Asgreen et Remco Evenepoel sont à ce jour les autres cadors inscrits sur la liste de départ.