Bora-Hansgrohe : Prolongation jusqu'en 2024 pour les deux partenaires de l'équipe

📝 NEWS: @BORAGmbH and @Hansgrohe_PR extend with Ralph Denk until 2024

We've already spent four seasons together as BORA - hansgrohe, and now we'll stay with both sponsors for yet another four years!



Read more: https://t.co/AXv1poQSO2



Photos: Ralph Scherzer / @veloimages pic.twitter.com/Gm1N9dGcIW



— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 29, 2020

Denk : « Encore beaucoup de travail à faire »

Le Grand Départ du Tour de France est un moment prisé pour les grandes annonces. Au lendemain de celle effectuée par AG2R-La Mondiale, qui restera aux côtés de l’équipe AG2R-Citroën jusqu’en 2025, une autre équipe a confirmé l’engagement de ses sponsors pour plusieurs saisons. Dirigée par Ralph Denk et menée par Peter Sagan, la formation Bora-Hansgrohe, fondée en 2010 sous le nom NetApp, pourra compter sur ses deux sponsors jusqu’en 2024, au minimum. Les deux sociétés allemandes ont, de concert, signé une prolongation de leur partenariat avec la formation engagée dans l’UCI World Tour pour les quatre prochaines saisons, assurant ainsi l’avenir de l’équipe.Dans le communiqué officialisant l’information, Ralph Denk n’a pas caché la fierté d’avoir su convaincre ses deux partenaires de ne pas abandonner au vu du contexte économique actuel. « Je suis fier de pouvoir continuer à compter sur le soutien de nos deux sponsors les plus importants, car c'est aussi un témoignage de notre travail acharné. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses ces dernières années, et en très peu de temps, rappelle le patron de la formation allemande. Cet engagement pluriannuel nous offre désormais également une sécurité pour entreprendre les prochaines étapes de notre développement. Nous travaillons actuellement sur ce qu'impliqueront exactement ces différentes étapes. En tout cas, mon grand rêve est une victoire sur le Tour de France, et nous aimerions également gagner le classement par équipes World Tour dans les prochaines années. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. » L’ambition est au rendez-vous et, désormais, l’équipe Bora-Hansgrohe a du temps pour voir venir.