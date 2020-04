Bora-Hansgrohe : Peter Sagan n’est « pas un coureur virtuel »

Alors que plusieurs coureurs ont participé à des courses virtuelles depuis le début de la pandémie de coronavirus, comme le Tour des Flandres il y a deux semaines (remporté par Greg Van Avermaet), ne comptez pas sur Peter Sagan pour qu’il y participe. Le coureur de Bora-Hansgrohe a raconté son confinement lors d’une live Instagram avec ses fans, et a évoqué cette nouvelle mode des courses virtuelles : « On verra combien de temps dure cette période, mais les courses virtuelles, avec ce que je fais, et ma préparation, je ne pense pas que ce soit pour moi. Je suis un cycliste réel, pas virtuel. Si c’est ça le futur… Mais peut-être que je ferai des courses virtuelles sur un vélo électrique. »

Sagan : "Je déteste les rouleaux, mais ils sont devenus mes amis"

Peter Sagan, qui devrait être en train de préparer son tout premier Tour d’Italie (reporté au mois d’octobre), est actuellement confiné à Monaco, où ses journées sont assez classiques, ce qui lui convient parfaitement : « Je m’entraîne sur des rouleaux et je fais attention à ma forme physique, avec un entraînement quotidien. Je déteste rouler sur des rouleaux, mais là, ils sont devenus mes amis. Bien sûr, l’entraînement et la course sur route me manquent, comme tout le monde. J’ai hâte de revenir à la vie normale d’avant, mais pour le moment, nous devons suivre les instructions officielles et rester à la maison. Ma famille va bien, je suis en bonne santé, je reste à la maison, je vois mon fils, je m’entraîne, je fais des choses, je n’ai pas de problèmes. Beaucoup de gens autour du monde souffrent bien plus, et on doit leur montrer du respect, et être plus humains. » Officiellement, la saison cycliste est suspendue jusqu’au 1er juillet, au minimum.