Bora-Hansgrohe : Fin de saison pour Schachmann

📝 PRESS RELEASE: @MaxSchachmann ends season prematurely with fatigue syndrome

Read more here: https://t.co/VAlnGC4hsl



Join us wishing him a speedy recovery 💪🏼🍀



📸 @SprintCycling pic.twitter.com/3YbXrag6ec



— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 7, 2022

Schachmann de retour en Australie ?

Après des saisons 2020 et 2021 intéressantes, l'année 2022 aura été bien plus compliquée pour Maximilian Schachmann. En effet, vainqueur notamment de Paris-Nice il y a deux ans, l'Allemand a peiné à retrouver ses jambes depuis son test positif au Covid, en janvier dernier. Ces dernières semaines, le coureur de la formation Bora-Hansgrohe a dû se contenter d'une 10eme place sur le Tour de Suisse.« Je remercie l’équipe pour son soutien pendant cette période difficile pour moi. Il n’y a pas d’autre thérapie que le repos, alors je vais maintenant prendre une pause plus longue. Cela me donnera l’occasion de retrouver une bonne santé et de revenir à ce qui est un niveau normal pour moi.», a notamment déclaré l'intéressé, dans un communiqué publié ce mercredi par son équipe.Après sa piètre 46eme place sur le Tour de France cette année, Schachmann espère bien montrer un tout autre visage en 2023. «», a également confié l'Allemand. « Max a connu une phase difficile depuis les Jeux olympiques de l'année dernière. (...) Nous savons maintenant que Max a besoin d'une pause pour récupérer complètement. (...) Ça ne sert à rien de se cogner la tête contre un mur, pour ainsi dire. Pour Max, cela signifie qu'il va maintenant se diriger vers sa pause de fin de saison, a pour sa part déclaré Ralph Denk, le directeur général de Bora-Hansgrohe.