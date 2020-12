Bora-Hansgrohe : Dès 2022, le jeune Belge Cian Uijtdebroeks rejoindra l'effectif

📝 NEW RIDER: CIAN UIJTDEBROEKS 🇧🇪

The 17-year-old Belgian rider signs with Team Auto Eder, and will start his professional career with BORA - hansgrohe in 2022, where he will ride for at least three years.



Read more here 👉 https://t.co/V8YSnTOshs pic.twitter.com/SCmoXyclO3



— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 16, 2020

Uijtdebroeks : « Je sens que je suis entre de bonnes mains »

A seulement 17 ans, Cian Uijtdebroeks fait déjà tourner les têtes. Vainqueur cette année de Kuurne-Bruxelles-Kuurne chez les juniors et neuvième du championnat d’Europe juniors du contre-la-montre, le jeune coureur belge est présenté comme un cador en puissance et même annoncé comme étant plus fort que Remco Evenepoel. Alors que plusieurs équipes étaient sur les rangs pour l’attirer, c’est la formation Bora-Hansgrohe qui a décroché le gros lot et l’intégrera dans son effectif au début de la saison 2022. Actuellement membre de l’équipe Acrog-Tormans Balen dans les rangs juniors, Cian Uijtdebroeks va faire ses classes au cours des deux prochaines saisons dans l’équipe de la catégorie rattachée à Bora-Hansgrohe, Auto Eder.S’il admet avoir été sollicité par de nombreuses équipes de l’UCI World Tour, Cian Uijtdebroeks a confié avoir été très vite convaincu par les dirigeants de l’équipe où évolue Peter Sagan. « Après avoir remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne juniors, j'ai eu des sollicitations de beaucoup d'équipes WorldTour. Avec Bora-Hansgrohe, j'ai eu tout de suite un bon ressenti, a déclaré le jeune coureur belge dans un communiqué. Ils ne regardent pas simplement le côté physiologique, mais ils ont une approche très individuelle de leurs coureurs. Je sens que je suis entre de bonnes mains et je suis très heureux de ma décision. Maintenant, je vais pouvoir me concentrer pleinement sur le premier tiers de mon programme de course, à savoir les classiques. » Après avoir terminé sa formation chez Auto Eder, Cian Uijtdebroeks sera lié à l’équipe Bora-Hansgrohe pour trois saisons, soit jusqu’à la fin de l’année 2024.