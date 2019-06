Boasson Hagen avait les jambes

Entre Edvald Boasson Hagen et le Critérium du Dauphiné, l'histoire d'amour continue... Ce dimanche, à l'occasion de la 1ère étape d'une course qui sert le plus souvent de répétition générale à la Grande Boucle, le Norvégien de la Dimension Data a signé un cinquième succès personnel sur cette épreuve depuis le début de sa carrière. Le lauréat du jour a été le plus rapide pour franchir la ligne d'arrivée de la première étape entre Aurillac et Jussac, au terme d'un parcours de 142 km qui comportait plusieurs difficultés. Puisque les sprinteurs n'allaient pas être à la fête, les baroudeurs ont tenté leur chance, malgré un col de première catégorie à franchir, ou deux passages sur la cote de la route des Crêtes, classée en deuxième catégorie, dans les derniers kilomètres.

Ce profil atypique a bien failli profiter à quelques échappés, et notamment à trois coureurs particulièrement insistants, dont le Belge Oliver Naesen. Cependant, le peloton des plus forts, ceux qui n'ont pas lâché dès le premier jour de course malgré le relief sinueux, a su recoller pour finalement absorber les courageux à 600 mètres seulement de l'arrivée. Et malgré la présence de Julian Alaphilippe, qui a tenté de mettre Philippe Gilbert dans les meilleures conditions, ou Sonny Colbrelli, c'est bien Edvald Boasson Hagen, bien plus puissant sur ses pédales, qui a raflé la mise, et au passage les maillots jaune et vert.

Toutefois, le Norvégien sait très bien qu'il éprouvera de vraies difficultés à conserver la tunique de leader du général lundi. Entre Mauriac et Craponne-sur-Arzon (180 km), les sprinteurs ne seront une nouvelle fois pas à la noce, la faute notamment à des ascensions de quatrième, troisième et deuxième catégorie. Les favoris, ceux qui préparent le Tour de France donc, notamment Romain Bardet, Chris Froome, Richie Porte, Nairo Quintana ou Jakob Fuglsang, resteront peut-être encore un peu dans l'ombre avant de se montrer dans les jours à venir.