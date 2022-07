BMX : Médaille de bronze pour Daudet lors des Mondiaux

🥇 MARQUART 🇨🇭

Maire passe à côté, de beaux résultats chez les jeunes

Joris Daudet a tenu son rang. Alors que quatre Tricolores ont su se qualifier pour la finale masculine des championnats du monde de BMX, organisés ce week-end à Nantes, seul le natif de Saintes a su tirer son épingle du jeu. Peu après le départ de cette course, Arthur Pilard a vu ses espoirs de médaille partir en fumée dans un accrochage. Sylvain André, de son côté, n’est pas parvenu à faire une course parfaite et les erreurs commises n’ont eu de cesse de le faire chuter dans la hiérarchie. Eddy Clerté, quant à lui, est allé à la faute dans le dernier virage de la piste. Alors que le Suisse Simon Marquart a su s’installer en tête après le carambolage du début de finale et n’a plus été inquiété, la médaille d’argent revient au Britannique Kye White quand Joris Daudet complète donc le podium à la troisième position.Si les Bleus étaient en surnombre dans la finale masculine, seule Camille Maire a su se frayer un chemin dans la compétition féminine. Toutefois, cette dernière n’a pas connu de réussite. En effet, après un départ loin d’être optimal, la championne de France a été victime d’une chute dès le deuxième virage. Après être remontée sur sa selle, Camille Maire n’a pu faire mieux que la septième place d’une finale remportée par l’Américaine Felicia Stancil devant la Suissesse Zoe Claessens alors que la Néerlandaise Merel Smulders complète le podium. Si, dans les finales élite, l’équipe de France n’a pas brillé, les juniors ont amélioré le bilan. En effet, alors qu’il mène la Coupe du Monde des moins de 23 ans, Léo Garoyan a répondu présent avec le titre mondial de la catégorie d’âge. Lors de la finale juniors féminine, Léa Brindjonc a dominé très nettement la concurrence pour aller chercher la médaille d’or.