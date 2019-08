BinckBank Tour: L'étape pour Naesen, le général pour De Plus

Oliver Naesen a enlevé ce dimanche la 7e et dernière étape du BinckBank Tour.

Dans un final digne d'une classique, le Belge de la formation AG2R-La Mondiale s'est imposé devant ses compatriotes Greg van Avermaet (CCC) et Laurens de Plus (Jumbo-Visma).

Ce dernier n'a pas tout perdu puisqu'il remporte le classement général final, aux dépens de Tim Wellens (Lotto-Soudal), leader depuis trois jours, mais distancé dans cette dernière étape.

Footage of the last kilometer of the final stage of the #BinckBankTour, from Sint-Pieters-Leeuw to Geraardsbergen, won by @OliverNaesen (@AG2RLMCyclisme). pic.twitter.com/oc2riiFJ3q