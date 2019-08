Binckbank Tour: Coup double pour Wellens

Tim Wellens a mis fin jeudi à l’hégémonie sur le Binckbank Tour de Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), vainqueur des 3 premières étapes. Parcours très vallonné oblige, avec notamment la double montée du Mur de Saint-Roch (1,1km à 11,5%), l’Irlandais ne pouvait suivre cette fois-ci.

Et c’est le Belge qui s’est adjugé ce 4e opus à Houffalize (Belgique), en remontant juste avant la ligne le très jeune et prometteur coureur de la Sunweb Marc Hirschi (20 ans), qu rate l’occasion de remporter sa première victoire chez les professionnels. Laurens de Plus (Jumbo-Visma) termine 3e.

Journée parfaite pour le coureur de la Lotto-Soudal, qui prend également à Bennett la tête du classement général, devant ses dauphins du jour, avec 4 secondes d’avance sur le Suisse et 14 secondes sur le Néerlandais.

Relive the last kilometer of the 4th stage, an exciting 96 km hilly course with start and finish in Houffalize, won by @Tim_Wellens (@Lotto_Soudal). #BinckBankTour pic.twitter.com/3xcgN2N7l9