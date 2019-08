BinckBank Tour: Bennett premier leader

Au terme d'une journée très pluvieuse, Sam Bennett s’est adjugé au sprint la 1ère étape du BinckBank Tour, à Hulst (Belgique).

L'Irlandais de la Bora-Hansgrohe a devancé le Belge Edward Theuns (Trek-Segafredo) et le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma), qui a devancé son leader Dylan Groenewegen (7e).

Bennett, qui signe son neuvième succès de la saison, s'empare logiquement de la tête du classement général.

Relive the final kilometer of the first stage, Beveren-Hulst, won by Sam Bennett. #BinckBankTour pic.twitter.com/ruQpANTFqE