Binche-Chimay-Binche : Encore une victoire pour Laporte !

Emotion pour Gilbert et Evenepoel

BINCHE-CHIMAY-BINCHE

Classement final (198,6km) - Mardi 4 octobre 2022

1- Christophe Laporte (FRA/Jumbo-Visma) en 4h37'18

Hugo Page (FRA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 8"

Quelle belle saison pour Christophe Laporte ! Pour sa première année chez Jumbo-Visma, le coureur français de 29 ans a décroché une cinquième victoire ce mardi, à l'occasion de Binche-Chimay-Binche. Le vice-champion du monde, qui disputait sa première course depuis les Mondiaux de Wollongong où il a décroché cette magnifique médaille d'argent derrière Remco Evenepoel, s'est imposé en solitaire lors de cette course belge de 198,6km, qui sert de répétition avant Paris-Tours, le dernier grand rendez-vous des sprinteurs, ce dimanche.Le champion de Norvège est resté avec le coureur Jumbo-Visma jusqu'à la flamme rouge, puis Laporte s'est envolé vers la victoire, et il a eu tout le temps de savourer, sur les pavés de la ville de Binche. Il décroche ainsi la 26eme victoire de sa carrière, après avoir déjà gagné une étape de Paris-Nice, une étape du Tour de France, une étape et le classement général du Tour du Danemark cette année.Un autre Français, Hugo Page, a remporté le sprint du petit peloton pour monter sur la troisième marche du podium,Le champion du monde Remco Evenepoel, qui disputait surtout cette course pour montrer son maillot arc-en-ciel au public belge avant de stopper sa saison (il se marie ce week-end et ne participera donc ni au Tour de Lombardie ni à Paris-Tours), a terminé 108eme à 6'03 de Laporte, sous l'ovation du public et de ses coéquipiers de Quick-Step Alpha Vinyl.2- Rasmus Tiller (NOR/Uno-X) à 3"3-4- Greg Van Avermaet (BEL/AG2R-Citroën) à 8"5- Toms Skujins (LET/Trek-Segafredo) à 8"...