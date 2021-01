BikeExchange : Simon Yates trouve « difficile » de devoir affronter son frère

Depuis qu’ils sont passés professionnels en 2014 au sein de la formation australienne Orica-GreenEdge, devenue Orica-BikeExchange, Orica Scott, Michelton-Scott, puis BikeExchange en 2021, les frères jumeaux Adam et Simon Yates (28 ans) ont toujours porté le même maillot. Mais cet hiver, Adam a choisi de faire le grand saut en signant au sein de l’armada Ineos. Même si les deux coureurs britanniques ne connaissent pas encore leur programme définitif de la saison, ils savent qu’ils seront en concurrence un jour ou l’autre, et cela fait un peu peur à Simon, qui l’a confié dans une interview à Cyclingnews. « Ça va être intéressant. Je ne sais pas si nous allons faire les mêmes courses. Je ne connais pas encore son programme de courses et si nous allons nous croiser ou non. Je suis sûr que si nous faisons la même course, ce sera excitant pour les fans. Si nous avons des programmes de course différents, cela ne change vraiment rien. Si nous avons le même, ça sera certainement difficile de s'affronter. Je ne pense pas que ça va être un problème, je devrai juste penser à lui comme à quelqu'un d’autre. Je sais à quel point il est bon, donc malheureusement ça va être dur. Nous ne nous sommes jamais encore affrontés mais je ne pense pas que cela pose un problème. Nous voulons tous les deux gagner de grosses courses, nous sommes tous les deux professionnels et je suis sûr que ce sont les jambes qui décideront. J'aurais aimé qu'il reste mais il faut parfois prendre ces décisions. Il était heureux ici aussi mais il y avait une opportunité de changer. Vous pensez toujours que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté mais je suis à l'aise ici. Ils me comprennent, je les comprends et beaucoup de coureurs savent comment je roule maintenant. Ce n’était pas le cas au cours des deux premières années et il a fallu beaucoup de temps pour vraiment se comprendre. Maintenant, si je vais dans une autre équipe et que je recommence, cela peut prendre une éternité. Pour moi, je suis à l'aise ici. »

Pour le moment, Simon domine Adam

Vainqueur de la Vuelta 2018, septième du Tour de France et maillot blanc en 2017, et huitième du Giro 2019, Simon Yates a, à ce jour, un meilleur palmarès que son frère sur les Grands Tours, Adam n’ayant fini « que » quatrième du Tour de France et maillot blanc en 2016, neuvième du Giro 2017 et 34eme de la Vuelta en 2017. Quel Yates prendra le meilleur sur l’autre en 2021 ? Réponse dans les prochains mois…