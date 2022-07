BikeExchange-Jayco : Simon Yates prolonge jusqu’en 2024

S.Yates a remporté la Vuelta en 2018

A quelques jours de fêter ses 30 ans, Simon Yates a reçu un joli cadeau d’anniversaire, avec une prolongation de contrat chez BikeExchange-Jayco. Alors que le mercato cycliste ouvre le 1er août prochain, le coureur britannique, qui arrivait en fin de contrat en décembre, ne sera pas sollicité : il a signé un nouveau bail jusqu’à la fin de la saison 2024 avec la formation australienne,« Continuer avec cette équipe est très important pour moi. Le parcours jusqu'à présent de jeune néo-pro jusqu'en 2022 a été formidable, j'ai eu beaucoup de succès et de nombreux échecs, et l'équipe a toujours cru en moi, m'a donné ma chance et m'a soutenu en me donnant de l’espace pour me développer. Tout le monde dans l'organisation me connaît très bien en tant que coureur, comment je travaille le mieux et l'environnement de l'équipe a été important pour que je me sente à l'aise et que je grandisse. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire et maintenant que nous avons un excellent partenaire comme Giant,Je suis convaincu que nous allons accomplir beaucoup plus et je suis heureux de pouvoir continuer avec cette équipe où je me sens comme chez moi, dans ce qui seront mes 10eme et 11eme saisons en tant que coureur professionnel », a déclaré le frère d’Adam qui, lui, a quitté l’équipe australienne pour Ineos Grenadier l’an passé. Simon Yates compte à son palmarès une victoire sur la Vuelta 2018, mais aussi dix étapes sur les Grands Tours, Tirreno-Adriatico en 2020, et le maillot blanc du Tour de France 2017 (il avait fini 7eme à 6’14 de Froome). Cette année, le Britannique a remporté la dernière étape de Paris-Nice, deux étapes du Tour des Asturies et deux étapes du Giro, qu’il a dû abandonner lors de la 17eme étape. Il devrait participer à la prochaine Vuelta.