BikeExchange-Jayco : Signature de Dylan Groenewegen pour trois ans

Groenewegen veut renouer avec la victoire

Dylan Groenewegen a décidé de changer d’air. Après six saisons sous les couleurs de l’équipe Jumbo-Visma, le controversé sprinteur néerlandais va rejoindre dès 2022 l’équipe BikeExchange-Jayco, avec un contrat portant sur trois saisons. Initialement sous contrat avec la formation dirigée par Richard Plugge jusqu’au terme de la saison 2023, le natif d’Amsterdam a convaincu ses dirigeants de le libérer de son engagement. « L’envie montrée par Dylan Groenewegen de participer aux plus grandes courses est tout à fait compréhensible. Nous avons toujours eu des relations excellentes, a déclaré le patron de l’équipe Jumbo-Visma dans un communiqué. C’est pour cela que nous avons décidé de faciliter son souhait d’être transféré. D’un autre côté, c’est dommage car Dylan Groenewegen est un grand coureur et une personne admirable. J’espère qu’il connaîtra à nouveau le succès. » Un nouveau chapitre que le Néerlandais va lancer au sein d’une équipe BikeExchange-Jayco en difficulté dans l’exercice du sprint, avec un Michael Matthews loin de ses performances habituelles lors de son retour au sein de l’équipe australienne.De son côté, Dylan Groenewegen n’a pas caché que « Jumbo-Visma est peut-être la meilleure équipe au monde en ce moment » mais que sa décision de partir est purement sportive. « Il est désormais temps de débuter un autre chapitre de ma vie mais également de ma carrière professionnelle. Je suis convaincu que rejoindre dès maintenant l’équipe BikeExchange-Jayco est le meilleur choix et m’offrira le meilleur environnement pour retrouver le goût de la victoire, a confié dans un communiqué de sa nouvelle équipe le sprinteur aux quatre victoires d’étape sur le Tour de France. Dès que j’ai commencé à discuter avec Brent Copeland et le staff technique de l’équipe, j’ai senti que c’était le bon endroit pour moi. C’est également une opportunité extraordinaire. Je suis impatient de me battre et apporter à l’équipe les meilleurs résultats possibles. » Sous les couleurs de l’équipe BikeExchange-Jayco, Dylan Groenewegen aura également l’occasion de faire oublier ses écarts de conduite, tels celui ayant eu lieu sur le Tour de Pologne 2020 et qui aurait pu être fatal à Fabio Jakobsen.