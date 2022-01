BikeExchange-Jayco : Retour sur le Tour de France pour Dylan Groenewegen

Dylan Groenewegen est prêt à se battre. Après une saison 2021 compliquée, consécutive à sa longue suspension pour avoir provoqué la terrible chute de Fabio Jakobsen sur le Tour de Pologne 2020, le sprinteur néerlandais a décidé de repartir de zéro. Pour cela, il a quitté avant la fin de son contrat la formation Jumbo-Visma pour rejoindre l’équipe australienne BikeExchange-Jayco. Une décision au sujet de laquelle le natif d’Amsterdam n’a pas le moindre regret. « Je suis heureux du choix que j’ai fait. Ils vont tout faire pour m’aider dans les sprints massifs et ils se préparent déjà à ça, a confié Dylan Groenewegen dans un entretien accordé au média spécialisé néerlandais Wielerflits. En matière de sprint, vous pouvez voir qu’ils pensent à tout. Ils m’ont montré beaucoup de confiance, ce qui me fait me sentir bien. Travailler avec de nouveaux entraîneurs est également rafraichissant. »

Groenewegen : « J’ai connu mes plus beaux succès sur le Tour »

Alors que la formation BikeExchange-Jayco peut déjà compter sur des profils tels Michael Matthews ou Luka Mezgec pour l’exercice du sprint, Dylan Groenewegen sera la principale flèche que l’équipe dirigée par Brent Copeland compte tirer sur le prochain Tour de France, auquel le Néerlandais n’a pas pris part depuis 2019. « J’aime le Tour de France et je suis vraiment heureux de pouvoir y revenir cette année. J’ai connu mes plus beaux succès sur le Tour, a confié celui qui y a remporté cinq étapes dans sa carrière. En tant que sprinteur, vous voulez bien faire sur cette course. Mon plus grand défi sera de se battre à nouveau pour des victoires d’étape sur le Tour. » Alors qu’il doit lancer sa saison au Moyen-Orient avec le Saudi Tour puis l’UAE Tour, Dylan Groenewegen est attendu sur des classiques telles Bruges-La Panne ou encore Gand-Wevelgem, qui suivront une participation à la 80eme édition de Paris-Nice.