BikeExchange-Jayco : Pas de Simon Yates sur le prochain Tour de France ?

Simon Yates sera-t-il présent à Copenhague le 1er juillet prochain ? Le leader de l’équipe BikeExchange-Jayco, vainqueur du premier contre-la-montre du Giro 2022, est incertain pour le grand rendez-vous de juillet. Victime d’une chute à l’occasion de la 4eme étape de l’épreuve menant le peloton sur les pentes de l’Etna, Simon Yates s’est alors plaint de douleurs à un genou et, malgré un succès lors de la 14eme étape, il a préféré mettre pied à terre quatre jours plus tard afin de se soigner en vue de la suite de la saison et notamment le Tour de France. Mais, à ce sujet, le patron de la formation australienne Brent Copeland a confié dans un entretien accordé au site spécialisé VeloNews que « la discussion est toujours en cours ». En effet, alors que le Grand Départ du Tour se rapproche, Simon Yates n’est pas encore en mesure de s’entraîner pleinement et se retrouve face à un choix cornélien.

S.Yates mis à contribution pour assurer l’avenir de son équipe ?

En effet, l’évolution de l’état du genou de Simon Yates sera un facteur prépondérant quant aux choix effectués par l’équipe BikeExchange-Jayco pour les semaines à venir… mais pas seulement. En effet, alors que la saison 2022 est cruciale pour l’attribution des licences World Tour pour la période débutant en 2023, la formation australienne n’est pas assurée de garder sa place dans l’élite et cela pourrait l’inciter à aligner ses meilleurs coureurs sur des courses moins huppées afin de glaner de précieux points. « Il est difficile de dire où les choses vont aller car d'une part, il y a le système de points à prendre en compte et d'autre part, il y a la visibilité que l'on a sur le Tour, a confié Brent Copeland. Au Tour de Pologne, vous obtenez aussi de gros points... Nous aurons pris une décision la semaine prochaine. Si son genou est guéri, il ira sur le Tour, mais il doit être convaincu qu'il est à 100%. Pour l'instant, il ne s'est pas beaucoup entraîné depuis son arrêt au Giro. S'il y va, c'est pour gagner des étapes et pas pour le classement général. » Un choix que les dirigeants de BikeExchange-Jayco vont vite devoir faire.