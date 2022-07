BikeExchange-Jayco : Matthews prolonge jusqu'en 2025

🚨✍🏼𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗛𝗘𝗪𝗦✍🏼🚨#TDF2022 stage winner @blingmatthews re-signs for 3 years, as team owner Ryan commits through to 2025.



"Cette équipe pour moi est vraiment une famille"

Michael Matthews joue la continuité. Ce dimanche, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste BikeExchange-Jayco a officialisé la prolongation de contrat de son petit protégé, jusqu'en 2025, soit pour trois saisons supplémentaires., pour poursuivre sa carrière de cycliste sur route, et la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux aurait même été sur le coup. Aujourd'hui âgé de 31 ans, l'Australien a donc finalement décidé de rester. Présent sur cette édition 2022 du Tour de France, Matthews s'est illustré en glanant une étape.Dans le communiqué officialisant la nouvelle de sa prolongation, Michael Matthews, deuxième leader prolongé par sa formation après Simon Yates, était forcément ravi : "Tout d’abord, je tiens à remercier Gerry Ryan, c’est incroyable de pouvoir revenir dans cette équipe et le soutien que j’ai reçu ces deux dernières années a été formidable. L’équipe BikeExchange-Jayco évolue, de plus en plus forte chaque année, et j’ai hâte de poursuivre le succès que nous avons en ce moment.que j’ai jamais eues depuis que j’ai commencé à courir et je veux montrer au monde, à l’équipe et à Gerry de quoi je suis fait. J’ai hâte de continuer ce voyage pour les trois prochaines années. Je connais Gerry depuis l’âge de 17 ans et il m’a toujours soutenu à 110% au cours de ma carrière, et je suis bien sûr toujours prêt à donner le meilleur de moi-même (...). Nous voulons toujours atteindre de nouveaux objectifs, nous assurer de construire une meilleure équipe année après année (...)."