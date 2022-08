BikeExchange-Jayco : Le champion d'Italie Zana débarque

🚨✍🏼 𝗡𝗘𝗪 𝗥𝗜𝗗𝗘𝗥 ✍🏼🚨



🇮🇹 Filippo Zana 🤝 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣



"𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘭𝘰𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴. 𝘐𝘵'𝘴 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘐 𝘥𝘦𝘴𝘪𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘫𝘰𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘦𝘢𝘮𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘭𝘰𝘵𝘰𝘯."



More ➡️ https://t.co/Jm4HLfPHC4 pic.twitter.com/ktNzRYz61t — Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) August 5, 2022

"Nous avons beaucoup d'objectifs"

BikeExchange-Jayco continue de se renforcer. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste australienne a officialisé l'arrivée de Filippo Zana. Ce dernier n'est autre que le champion d'Italie en titre de cyclisme sur route et débarquera au sein de sa future formation à l'occasion du début de la saison 2023.Son objectif principal sera de prendre part le plus possible aux différents Grands Tours, pour tenter de bien figurer au niveau des classements généraux. Malgré son très jeune âge, le coureur a déjà eu l'opportunité de prendre part au Giro, et ce à trois reprises. Zana est considéré comment étant un coureur complet ainsi que particulièrement talentueux.Ce transfert a forcément ravi le principal intéressé : "C’est un rêve devenu réalité pour moi de rejoindre une équipe aussi importante que GreenEDGE Cycling. C’est quelque chose que je désirais depuis que j’ai commencé à faire du vélo à l’âge de six ans, de rejoindre l’une des meilleures équipes du peloton. J’ai beaucoup d’émotions et beaucoup de motivation pour m’entraîner plus et mieux pour continuer à m’améliorer et à payer la confiance que l’équipe BikeExchange-Jayco me donne, de Brent à tout le personnel avec qui j’ai parlé.Bien sûr, l’année prochaine sera également importante pour moi de continuer à honorer le maillot du champion national italien, et commencer sur la bonne voie avec ce maillot sera encore plus important pour moi. Bien sûr, je dois remercier tous ceux qui m’ont soutenu et aidé jusqu’à présent dans ma carrière, ce prochain chapitre est sur le point de commencer et j’ai hâte de commencer à rembourser également le travail acharné que j’ai fait au cours de ces années."