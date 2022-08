BikeExchange-Jayco : Harper s'engage jusqu'en 2024

🚨✍🏼 𝗡𝗘𝗪 𝗥𝗜𝗗𝗘𝗥 ✍🏼🚨



"Très heureux de rejoindre l'équipe"

La formation BikeExchange-Jayco se renforce. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, l'équipe cycliste a officialisé l'arrivée d'un nouvel élément, en la personne de Chris Harper. Ce dernier a signé un contrat d'une durée totale de deux années, soit jusqu'en 2024., à savoir les Néerlandais de la Jumbo-Visma. C'est donc désormais officiel et le coureur changera bel et bien d'écurie à l'issue de cette saison 2022. L'Australien, aujourd'hui âgé de 27 ans, est passé professionnel lors de la saison 2016, sous les couleurs de l'équipe Continental australienne State of Matter MAAP Racing.Dans le communiqué officialisant la nouvelle de son arrivée, Chris Harper a déclaré : "Je suis très heureux de rejoindre l’équipe BikeExchange-Jayco pour les deux prochaines saisons. En tant qu’Australien, j’ai toujours admiré l’équipe et j’ai eu beaucoup de respect pour le staff et les coureurs, donc c’est excitant de les rejoindre. J’ai hâte de commencer un nouveau chapitre de ma carrière et de trouver de bons objectifs au cours de la prochaine saison et j’espère pouvoir contribuer à beaucoup de succès au sein de l’équipe." Une arrivée qui a également réjoui Brent Copeland, le manager général : ", nous avons quelques jeunes coureurs qui font le pas vers le WorldTour en rejoignant notre équipe, et nous espérons pouvoir bien les développer dans les prochaines années, mais avec Chris, c’est déjà un coureur bien établi avec beaucoup d’expérience, donc c’est très motivant pour nous de l’accueillir dans l’équipe. Chris connaît déjà bien beaucoup de coureurs et de membres du personnel, étant un coureur australien, et nous n’avons entendu que de grandes choses à son sujet (...). Nous sommes impatients de commencer et nous sommes confiants que ce sera un excellent ajout d’avoir Chris dans notre équipe dans les courses vallonnées."