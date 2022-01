Bernal victime d'un accident à l'entraînement

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.

We will provide a further update on Egan's condition in due course.



Plusieurs fractures pour Bernal ?



Tiene mala pinta lo de Egan Bernal… en el vídeo no se le ve ni capaz de moverse. En cuanto se sepa algo oficial, os lo hago saber. pic.twitter.com/e7RWDfIuFE

Grosse frayeur pour Egan Bernal (25 ans) ce lundi en Colombie., dans le département de Cundinamarca, où le champion réside, nous rapporte la presse colombienne, photos à l'appui. Bernal, conduit au centre hospitalier de La Sabana, au nord de Bogota, après sa mésaventure du jour et cet accident survenu alors qu'il effectuait une sortie d'entraînement sur des routes colombiennes qu'il connaît par coeur,"Egan Bernal a été transporté à l'hôpital à la suite d'un accident d'entraînement en Colombie ce lundi matin. Il se trouve dans un camp d'entraînement de l'équipe près de sa ville natale et a été accompagné à l'hôpital par le personnel médical de l'équipe. Il était conscient à son arrivée. Il est stable et fait l'objet d'une évaluation plus approfondie", a communiqué la formation du Colombien, ajoutant qu'elle en dirait davantage dès qu'elle serait en mesure de le faire sur l'évolution de l'état de Bernal. "L'équipe fournira une mise à jour sur l'état d'Egan en temps voulu."Toutefois, la presse colombienne a très vite évoqué les multiples fractures dont serait victime le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021. A noter que sur les différentes photos publiées par des témoins ou des médias colombiens sur les réseaux sociaux ce lundi après l'accident de Bernal, on voit le coureur ayant prolongé son contrat sous les couleurs d'Ineos Grenadiers jusqu'en 2026 en début d'annéeCe que ne font pas ses coéquipiers Richard Carapaz, Brandon Rivera, Andrey Amador, Omar Fraile, Carlos Rodriguez, qui ne semblent pas particulièrement inquiets au moment des faits pour leur leader.Lui qui envisageait initialement de débuter sa saison sur le Tour de la Provence, le 10 février prochain.