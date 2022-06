Benelux Tour : L'édition 2022 retirée du calendrier

📣 Benelux Tour will be moved to 2023

The race was originally scheduled between 29/08 and 04/09 of this year.

Les organisateurs comptent trouver des solutions pour 2023

Le calendrier 2022 de l’UCI World Tour se retrouve amputé d’une épreuve. Habituelle étape du principal circuit mondial du cyclisme professionnel masculin depuis 2005, le Benelux Tour ne sera pas disputé cette année. Connue sous plusieurs noms depuis sa création, Eneco Tour puis Binck Bank Tour, la course par étapes d’une semaine disputée entre les Pays-Bas et la Belgique fait les frais d’un souci de position dans le calendrier international. « Pour l'organisation, le report de l'événement est la seule solution afin d'éviter des problèmes liés à un calendrier cycliste surchargé, surtout au niveau logistique et médiatique, déclarent les organisateurs dans un communiqué. La pression de ce calendrier cycliste international provoque plusieurs conflits suite auxquels, malgré des tentatives vaines, le report constitue l'unique solution possible. » Prévu du 29 août au 4 septembre, le Benelux Tour devait subir la concurrence directe de la Vuelta et donc s’y adapter au niveau des horaires de départ et d’arrivée.Dans leur communiqué, les organisateurs assurent que « les heures de diffusion des autres courses au même moment auraient contraint l'organisation à prévoir des heures d'arrivée qui deviendraient inintéressantes pour les supporters et invités sur place, de même que pour les téléspectateurs ». Ils ajoutent que « cela engendrerait également pour les équipes des heures de départ et des déplacements impossibles ». A cela s’ajoute des incertitudes quant aux moyens déployés dans les régions néerlandaises visitées pour sécuriser la course. Les dirigeants de Golazo, la société organisatrice du Benelux Tour, vont « à présent se mettre à la recherche d'une meilleure date en 2023 en compagnie de l'UCI et des deux fédérations cyclistes nationales ». « Le report du Benelux Tour en 2023 est regrettable pour les fans de cyclisme des Plats Pays, tout comme pour notre équipe en plein préparatifs depuis des mois déjà, a déclaré Christophe Impens, membre de Golazo. Mais il s'agit d'une décision nécessaire et la seule solution pour éviter des problèmes. Toutes les parties concernées vont profiter de l'occasion pour travailler à un Benelux Tour meilleur et plus fort encore pour les années à venir. »