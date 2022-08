Belgique : Van Aert et Evenepoel en leaders pour les Mondiaux

Teuns "très très déçu"

Battue par Julian Alaphilippe à Imola en 2020 et surtout sur son terrain, dans les Flandres, en 2021, l’équipe de Belgique veut enfin remporter le maillot arc-en-ciel cette année sur le circuit de Wollongong en Australie. Et le sélectionneur belge a sorti l’artillerie lourde avec deux des plus grandes stars actuelles du peloton, Wout Van Aert et Remco Evenepoel, en leaders. Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert, Quinten Hermans, Pieter Serry et Stan Dewulf sont les autres sélectionnés et auront pour objectif de dynamiter la course et aider leurs leaders en cas de besoin. Reste à savoir ensuite si le maillot vert du Tour de France et l’actuel leader de la Vuelta s’entendront jusqu’au bout de la course…Nous avons discuté de la sélection avec les deux au préalable, mais il n'y avait aucune exigence », a fait savoir le sélectionneur Sven Vanthourenhout, alors que l’an passé, Van Aert avait été désigné leader et Evenepoel lieutenant.Interrogé sur la forme mentale et physique de Remco Evenepoel, qui pourrait remporter son tout premier Grand Tour à 22 ans, dans un peu moins de deux semaines, Vanthourenhout s'est dit confiant : "Nous en avons discuté en amont. La Vuelta demande beaucoup d'énergie mais Remco est un vrai professionnel. Après la Vuelta, il va se concentrer sur les Mondiaux et sa récupération sera très importante". Un coureur n'a en tout pas vraiment apprécié cette sélection, et il s'agit de Dylan Teuns, le vainqueur de La Flèche Wallonne, qui s'est dit "très très déçu". "Dylan est un coureur fantastique mais il faut faire des choix.Nous avons en parlé mais ce ne sont pas les discussions les plus faciles", a reconnu Vanthourenhout. Cela fait désormais dix ans, et le titre de Philippe Gilbert, que la Belgique n'a plus gagné une course en ligne de championnats du monde.