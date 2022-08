Belgique : Pas de contre-la-montre pour Wout Van Aert lors des Mondiaux

Van Aert past definitief voor WK tijdrijden: “Voor een ander is een zilveren medaille fantastisch, maar niet voor Wout” https://t.co/fMZD5FdvUj

Vanthourenhout : « Il a ruminé sa déception pendant plusieurs jours »

Wout Van Aert ne veut plus connaître de frustration lors des Mondiaux. Autant à Imola en 2020 que dans les Flandres en 2021, le rouleur belge a dû s’incliner face à Filippo Ganna dans l’exercice du contre-la-montre avant d’échouer dans sa quête de maillot arc-en-ciel de la course en ligne. Vice-champion du monde en 2020 derrière Julian Alaphilippe puis seulement 11eme devant son public, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma a fait le choix de renoncer au contre-la-montre des championnats du monde 2022, prévu le 18 septembre prochain sur une distance de 34,2km. Une information que le sélectionneur belge Sven Vanthourenhout a confirmé dans des propos recueillis par le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws. « D’un côté, c’est dommage car, avec Wout Van Aert présent au départ du contre-la-montre, vous avez une grande chance de médaille, a confié ce dernier. Mais d’un autre côté, je comprend sa décision. »Sven Vanthourenhout a confié que « le souci est d’ordre mental » alors que Wout Van Aert est un coureur à la recherche de la perfection dans cet exercice si particulier. « Quand Wout Van Aert se lance sur un contre-la-montre, il se met une énorme pression sur les épaules car, pour un coureur de sa trempe, seul le meilleur résultat possible est satisfaisant, a confié le sélectionneur belge. Pour n’importe quel coureur, la médaille d’argent peut être un résultat exceptionnel, pas pour lui. » Ajoutant comprendre que « Wout Van Aert voulait faire un choix » alors que « le contre-la-montre demande de faire une bonne préparation », Sven Vanthourenhout a rappelé une anecdote remontant aux Mondiaux 2021 après le revers concédé par « WVA » face à Filippo Ganna pour six secondes. « Il a ruminé sa déception pendant plusieurs jours, cette médaille d’argent l’a atteint sur le plan mental », a-t-il confié. Tout indique que Wout Van Aert entend bien être dans la lutte pour le maillot arc-en-ciel cette année.