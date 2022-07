Belgique : Evenepoel et Van Aert renoncent aux championnats d'Europe, Lampaert aligné au départ

Lampaert et Merlier pour pallier à toutes les possibilités

La Belgique composera sans deux de ses leaders. Alors que Munich accueillera les championnats d’Europe de cyclisme sur route du 14 au 21 août prochains dans le cadre d’un événement regroupant neuf disciplines sur onze jours de compétition, la Fédération Belge de cyclisme a levé le voile sur sa sélection pour la course en ligne et le contre-la-montre masculins, respectivement organisés les 14 et 17 août. Devancé l’an passé à Trente par Sonny Colbrelli dans un duel au sommet et sacré champion d’Europe du contre-la-montre à Alkmaar en 2019, Remco Evenepoel ne fera pas le déplacement en Bavière. Wout Van Aert, énormément mis à contribution sur le dernier Tour de France par l’équipe Jumbo-Visma et qui a récemment renoncé à participer à la Clasica San Sebastian, est également absent du groupe de huit coureurs sélectionné par Sven Vanthourenhout.Premier porteur du maillot jaune sur le dernier Tour de France, Yves Lampaert sera mis à contribution à deux reprises. En effet, le rouleur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl participera à la course en ligne puis au contre-la-montre. Rune Herregots, qui évolue sous les couleurs de la formation Lotto-Soudal, sera dans le même cas de figure. Pour la course en ligne, qui sera disputée sur la distance de 209,4 kilomètres avec un parcours vallonné puis un circuit urbain de treize kilomètres, Sven Vanthourenhout a décidé de faire confiance au champion de Belgique Tim Merlier en cas d’arrivée au sprint. Aux côtés de ces trois coureurs, on retrouve également Dries De Bondt, Aimé De Gendt, Edward Theuns, Dries Van Gestel et Bert Van Lerberghe. Après avoir échoué deux fois à la deuxième place, avec Yves Lampaert en 2019 puis Remco Evenepoel, la Belgique entend bien ramener le maillot de champion d’Europe qui lui échappe depuis le retour des épreuves élites en 2016.