B&B Hôtels - Vital-Concept : Fissure de l’omoplate pour Bryan Coquard

Pas de Six Jours de Berlin pour Bryan Coquard ! Alors qu’il devait participer à cette compétition sur piste du 23 au 29 janvier, le coureur français de 27 ans est contraint de renoncer, en raison d’une chute à l’entraînement à Calpe en Espagne qui lui a provoqué une fissure de l’omoplate droite. « J'ai vite senti que l'omoplate était touchée mais c'est beaucoup moins douloureux que les deux dernières fois (il s’était fracturé l’omoplate droite en 2016 et gauche en 2018, ndlr). Je ne souffre que d'un trait de fracture, sans risque de déplacement. Je ne serai presque pas handicapé dans la vie de tous les jours mais me voici au repos forcé la semaine prochaine. Cela ne remet pas en cause mon début de saison. Ici en Espagne, nous avons tous bien travaillé, alternant longues sorties et exercices spécifiques. Comparé aux deux années précédentes, chacun est plus serein, concentré sur les échéances à venir. Nous avons tous hâte que la saison débute », a déclaré le coureur sur le site de son équipe.