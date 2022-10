B&B Hotels : Pineau se veut rassurant

Pineau : "Nous travaillons en étroite collaboration avec l'UCI "

Ce mercredi, l’équipe B&B Hotels aurait dû présenter sa nouvelle structure pour la saison 2023 et officialiser le nom de ses recrues, et notamment le très attendu Mark Cavendish. Mais la conférence de presse, prévue à Paris à la veille de la présentation du parcours du prochain Tour de France, a été annulée en raison de « l’absence de certains acteurs majeurs du projet 2023 de l’équipe »., mais rien n’a encore été finalisé, alors que la formation française souhaiterait s’appuyer sur un budget de 15 millions d’euros.Malgré tout, le manager de B&B Hotels, Jérôme Pineau, s’est voulu rassurant dans les colonnes du Télégramme et espère une bonne nouvelle dans la courant du mois de novembre. « Je comprends que les gens se posent beaucoup de questions et parlent beaucoup, mais ce n'était qu'un revers. Nous travaillons à finaliser le dossier et nous sommes très concentrés sur ce truc (…)Mais nous travaillons et j'espère que tout sera réglé bientôt. J'ai les gens qui financent l'équipe et je suis en contact permanent avec eux. J'y crois et j'espère que cette belle annonce arrivera en novembre. J'ai dit à mes coureurs que nous nous mettions corps et âme dans cette aventure pour aller au plus vite vers la sérénité. J'essaie de faire en sorte qu'ils passent des nuits plus paisibles que les miennes. La chose la plus urgente pour le moment est de finaliser le dossier. C'est une course contre la montre, un sprint fou… Nous travaillons en étroite collaboration avec l'UCI ». Affaire à suivre...