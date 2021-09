B&B Hotels p/b KTM : Le vététiste Victor Koretzky signe deux ans

Pineau : "Nous pensons à lui depuis la création de l'équipe"

Briller en VTT puis se lancer sur la route. Avec Cadel Evans, Peter Sagan ou encore Mathieu van der Poel, les exemples sont nombreux dans le cyclisme ces dernières années. Mais alors que peu de Français avaient choisi de faire le grand saut jusque-là, Victor Koretzky veut tenter sa chance. Le cycliste de 27 ans, champion du monde du relais par équipes de cross-country en 2011, 2015 et 2016, médaillé de bronze en cross-country lors des derniers Mondiaux, cinquième des Jeux Olympiques et vainqueur de deux manches de la Coupe du Monde 2021, a signé un contrat avec B&B Hotels p/b KTM pour les deux prochaines saisons. « La route me fait rêver depuis toujours, Dans les catégories jeunes, je courais peu sur route mais je parvenais à décrocher de bons résultats, confie le Biterrois sur le site de sa future équipe.Je m’adapterai, cela prendra peut-être un peu de temps mais j’ai confiance. Si je dois encore faire mes preuves sur la route, je pense avoir montré que j’ai la condition physique. D’autres vététistes avant moi ont prouvé que mener un double projet peut s’avérer payant. Naviguer dans un peloton, frotter pour être bien placé aux endroits stratégiques, je sais que je saurai faire et j’ai hâte de me lancer dans l’aventure !"Cette signature ravit en tout cas le manager général de l’équipe bretonne, Jérôme Pineau, qui le suivait depuis longtemps. « Nous pensons à lui depuis la création de l’équipe, voilà quatre ans. Victor voulait rester concentré à 100% sur le VTT jusqu’aux Jeux de Tokyo et il a bien fait. Cela lui a réussi, il n’est pas question qu’il perde le fil de sa pratique actuelle.Ses capacités physiques sont exceptionnelles, son agilité et son explosivité aussi, c’est un garçon hors-normes qui va apporter au club toute sa fraîcheur, son côté fun et son goût pour le vélo plaisir. Victor est intelligent, le cyclisme sur route fait déjà partie de son quotidien, il saura prendre la mesure du travail à accomplir pour adapter ses qualités aux exigences de la route. » Vivement 2022 pour voir ce qu'il vaut !