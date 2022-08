B&B Hotels-KTM : Un chef de file nommé Cavendish la saison prochaine ?

Info qui s’est engagé en faveur de la formation Lotto-Dstny, le coureur français pourrait perdre un autre de ses principaux collaborateurs dans l’exercice si particulier du sprint. A cela pourrait également s’ajouter le sprinteur néerlandais Cees Bol, actuellement engagé avec la formation DSM alors que le nom de l’Australien Nick Schultz, actuellement chez BikeExchange-Jayco est également évoqué pour rejoindre la formation française. Alors que l’équipe B&B Hotels-KTM n’est pas dans la course pour une licence UCI World Tour en vue des trois prochaines saisons, le projet pourrait voir plus loin et ambitionner une place dans l’élite au-delà de cette échéance.