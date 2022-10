B&B Hotels-KTM : Amazon France futur sponsor ?

B&B Hotels-KTM continue de se préparer pour la saison 2023 de cyclisme sur route. Une saison pour laquelle l'écurie bretonne de Jérôme Pineau devrait avoir un budget bien plus conséquent. Selon les informations de Wielerflits, la formation cycliste française pourrait accueillir un nouveau sponsor, principal ou secondaire, et non des moindres, puisqu'il s'agirait d'Amazon France. Une arrivée qui pourrait ensuite peser encore un peu plus sur le futur mercato de cette équipe, alors que la ville de Paris a également été évoquée, tout comme la marque Carrefour. Mais cette dernière a ensuite été démentie, au contraire de Paris, qui pourrait se concrétiser.

La piste Cavendish ?

Le nom de Mark Cavendish, qui porte les couleurs de la formation cycliste belge Quick-Step Alpha Vinyl, est déjà évoqué et il figurerait d'ailleurs en tête de liste. Pour un gros coup déjà annoncé. D'autres coureurs sont également évoqués, et ce depuis plusieurs mois désormais, tels que les Néerlandais Cees Bol (DSM) et Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ), ainsi que l'Australien Nick Schultz (BikeExchange-Jayco) ou bien encore Stephen Williams (Bahrain-Victorious), qui n'est autre que le vainqueur de la première étape de l'édition 2022 du Tour de Suisse. Sans oublier Maximiliano Richeze. Ce dernier est pourtant à la retraite depuis le mois de mai dernier, mais il pourrait changer d'avis, à la demande de Cavendish, pour faire partie de son train. D'autres très beaux noms pourraient être également attirés. Pour le moment, aucun nouveau sponsor et aucun nouveau coureur n'ont encore été officialisés.